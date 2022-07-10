Роб Паркер: «Дрэймонд Грин просто треплется, его слова бессмысленны»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Скип Бэйлесс Баскетбол

Журналист Fox Sports Роб Паркер прокомментировал поведение форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина во время беседы с коллегой Крисом Бруссардом.

Ранее баскетболист раскритиковал известного представителя «традиционных» медиа Скипа Бэйлесса за его отношение к лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Дрэймонд просто треплется. Это проблема, Крис, ведь некому дать ему отпор. Никто не может бросить ему вызов. Он болтает, и это нормально, но его слова не имеют никакого смысла. Мы могли бы уделать Дрэймонда Грина за две секунды, Крис. Я совершенно серьезен.

Через две секунды он даст заднюю, начнет суетиться и совсем перестанет попадать в кольцо. Я имею в виду, мы просто заставим его делать это. Перестань, Дрэймонд», – заявил Паркер.

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос отчаянно болеет за «Селтикс»: дружит с Кайри Ирвингом и любит устраивать шоу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные