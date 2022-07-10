Роб Паркер: «Дрэймонд Грин просто треплется, его слова бессмысленны»

Журналист Fox Sports Роб Паркер прокомментировал поведение форварда Дрэймонда Грина во время беседы с коллегой Крисом Бруссардом.

Ранее баскетболист раскритиковал известного представителя «традиционных» медиа за его отношение к лидеру .

«Дрэймонд просто треплется. Это проблема, Крис, ведь некому дать ему отпор. Никто не может бросить ему вызов. Он болтает, и это нормально, но его слова не имеют никакого смысла. Мы могли бы уделать за две секунды, Крис. Я совершенно серьезен.

Через две секунды он даст заднюю, начнет суетиться и совсем перестанет попадать в кольцо. Я имею в виду, мы просто заставим его делать это. Перестань, Дрэймонд», – заявил Паркер.

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