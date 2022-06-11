Зрители в Бостоне скандировали оскорбительные кричалки в адрес Грина и Томпсона

Болельщики «Селтикс» во время четвертого матча финальной серии против «Уорриорз» (97:107, 2-2) в Бостоне снова выразили негативное отношение к форварду калифорнийцев Дрэймонду Грину.
Как и во время третьей игры, зрители скандировали оскорбительную кричалку в адрес Грина: «Fuck You, Draymond».
В пятницу поклонники «кельтов» начали скандирование еще и в адрес защитника «воинов» Клэя Томпсона, который раскритиковал их после третьего матча, назвав «невоспитанными».
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