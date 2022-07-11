НБА. Летняя лига. «Оклахома» встретится с «Орландо», «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

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Сегодня состоятся шесть матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

«Оклахома» Чета Холмгрена встретится с «Орландо» Паоло Банкеро. «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Атланта – Новый Орлеан

12 июля. 1.00

Сан-Антонио – Хьюстон

12 июля. 2.00

БостонМилуоки

12 июля. 3.00

Оклахома – Орландо

12 июля. 4.00

Юта – Даллас

12 июля. 5.00

Портленд – Нью-Йорк

12 июля. 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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