НБА. Летняя лига. «Оклахома» встретится с «Орландо», «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня состоятся шесть матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Оклахома» Чета Холмгрена встретится с «Орландо» Паоло Банкеро. «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Атланта – Новый Орлеан
12 июля. 1.00
Сан-Антонио – Хьюстон
12 июля. 2.00
Бостон – Милуоки
12 июля. 3.00
Оклахома – Орландо
12 июля. 4.00
Юта – Даллас
12 июля. 5.00
Портленд – Нью-Йорк
12 июля. 6.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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