НБА. Летняя лига. «Оклахома» встретится с «Орландо», «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня состоятся шесть матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

«Оклахома» Чета Холмгрена встретится с «Орландо» Паоло Банкеро. сыграет с .

НБА

лига

Лас-Вегас

Атланта – Новый Орлеан

12 июля. 1.00

Сан-Антонио – Хьюстон

12 июля. 2.00

–

12 июля. 3.00

Оклахома – Орландо

12 июля. 4.00

Юта –

12 июля. 5.00

Портленд – Нью-Йорк

12 июля. 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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