Бобби Маркс: «НБА должна расследовать новый контракт Хардена, 15 млн долларов – это большая уступка»

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Бывший генеральный менеджер «Бруклина», ныне инсайдер ESPN Бобби Маркс считает, что НБА должна провести расследование ситуации с новым контрактом Джеймса Хардена в «Филадельфии».

Харден договорился с «Сиксерс» о двухлетнем соглашении с зарплатой на 15 млн долларов меньше, чем по условиям отклоненной опции игрока (47,3 млн долларов).

Маркс предлагает обратить внимание на взаимоотношения игрока с бывшим совладельцем «Сиксерс» Майклом Рубином, который также является владельцем компании по продаже спортивной атрибутики Fanatics.

«Я действительно ожидаю, что это произойдет. Давайте просто сопоставим факты. Бывший владелец клуба Майкла Рубин – миллиардер, владелец Fanatics – только что устроил большую вечеринку. Там были все эти парни из НБА. У него близкие отношения с Джеймсом Харденом. Они сблизились еще тогда, когда Харден был в форме «Бруклина», это факт. А теперь Харден берет на 15 миллионов долларов меньше.

Я переписывался с парой команд и спросил: «Что означают эти 15 миллионов долларов? Это акции Fanatics? И мне ответили: «Может быть». НБА расследовала дело Андрея Кириленко, когда он отказался от 10 миллионов долларов «Миннесоты» и подписал контракт на 4 миллиона долларов с «Нетс», потому что у них был русский владелец. Лига понимала, что он мог получить разницу через оффшорный счет.

Думаю, нужно обратить внимание на разницу. Это ведь не 5 миллионов долларов вместо 6 миллионов долларов. Лиге следует присмотреться к «Сиксерс». «Филадельфия» может сказать: «Он делает это по доброте душевной, потому что хочет помочь команде стать лучше». Возможно, так оно и есть, и это здорово. Но на месте лиги я бы обязательно изучил сделку», – сказал Маркс.

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