«Сиксерс» близки к подписанию нового контракта с Джеймсом Харденом

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«Филадельфия» близка к заключению нового контракта с атакующим защитником Джеймсом Харденом.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны планируют закрыть сделку «сегодня-завтра», поэтому о новом соглашении, вероятно, будет объявлено «в ближайшие 24 часа».

В конце июня Харден отказался от опции игрока на 47,3 миллиона долларов за сезон-22/23. Это решение позволило «Сиксерс» договориться о подписании Пи Джей ТакераДэньюэла Хауза и Тревелина Куина.

Средние показатели Хардена в 21 матче регулярки за «Филадельфию» – 21 очко, 10,5 передачи, 7 подборов и 1,3 перехвата.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

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