«Сиксерс» близки к подписанию нового контракта с Джеймсом Харденом

близка к заключению нового контракта с атакующим защитником .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны планируют закрыть сделку «сегодня-завтра», поэтому о новом соглашении, вероятно, будет объявлено «в ближайшие 24 часа».

В конце июня Харден отказался от опции игрока на 47,3 миллиона долларов за сезон-22/23. Это решение позволило «Сиксерс» договориться о подписании , и Тревелина Куина.

Средние показатели Хардена в 21 матче регулярки за «Филадельфию» – 21 очко, 10,5 передачи, 7 подборов и 1,3 перехвата.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов