«Сиксерс» и Харден согласовали новый контракт

договорилась о новом контракте с атакующим защитником .

Как сообщил менеджер игрока Лоренцо Макклауд, сделка была согласована со всеми сторонами, которые участвовали в процессе.

В переговоры были вовлечены Харден, Макклауд, президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» и совладелец клуба Майкл Рубин.

Ранее инсайдер НБА Шэмс Чарания отметил, что баскетболист подпишет двухлетний контракт с сокращением зарплаты на 15 млн долларов относительно отклоненной опции игрока (47,3 млн долларов).

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