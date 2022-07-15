Юдонис Хаслем: «Это заблуждение, что я занимаю чье-то место в составе»

Ветеран Юдонис Хаслем в подкасте одноклубника Данкана Робинсона высказался о критиках, которые считают, что он долгое время занимает чужое место в составе «Хит».

По словам Хаслема, он в числе прочего помогает неизвестным игрокам в составе адаптироваться и раскрывать свои таланты.

«Еще одно заблуждение состоит в том, что я занимаю чье-то место в составе. Они не знают, что в нашей команде больше всего недрафтованных ребят во всей . Здесь происходит нечто такое, чего вам, глупым ублюдкам, просто не понять. Вы так сосредоточены на моем возрасте, на том, почему я все еще здесь. Так вот, причины на то есть», – заявил 42-летний Хаслем.

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