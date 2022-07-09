В «Майами» ожидают, что Юдонис Хаслем останется в команде на 20-й сезон

В ожидают, что ветеран примет предложение команды по продлению контракта.

Как пишет инсайдер South Florida Sun Sentinel Айра Виндерман, сам Хаслем считает важным для своего наследия провести 20-й сезон в НБА.

После открытия рынка свободных агентов «Майами» собрал специальную делегацию из сотрудников клуба для встречи с Хаслемом.

В 2002 году Хаслем не был выбран на драфте, а в следующем присоединился к «Майами». С тех пор он неизменно выступает за флоридскую команду.

В минувшем сезоне НБА 42-летний «большой» принял участие в 13 матчах, набирая 2,5 очка и 1,9 подбора за игру.

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