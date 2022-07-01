«Майами» собрал специальную делегацию для встречи с Хаслемом. 42-летнему игроку предложили продлить контракт

собрал специальную делегацию из сотрудников клуба для встречи со свободным агентом .

42-летнему бигмену предложили продлить контракт и остаться в «Хит» на 20-й сезон.

Делегация призвана подчеркнуть важность игрока для клуба.

В 2002 году Хаслем не был выбран на драфте, а в следующем присоединился к «Майами». С тех пор он неизменно выступает за флоридскую команду.

В минувшем сезоне НБА Хаслем принял участие в 13 матчах, набирая 2,5 очка и 1,9 подбора за игру.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!