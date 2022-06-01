Юдонис Хаслем: «Обсудим с Пэтом будущее, настало время сделать паузу»

Форвард «Майами» поделился планами на предстоящее межсезонье после поражения от «Бостона» в финале Восточной конференции (3-4).

«Я не буду торопиться. Сяду вместе с семьей, , Микки Эрисоном и поговорю о том, что будет дальше и куда мы будем двигаться. Настало время сделать паузу и привести голову в порядок», – заявил Хаслем.

9 июня ветерану «Хит» исполнится 41 год. В своем 19-м сезоне НБА Юдонис провел 13 матчей, набирая в среднем 2,5 очка и 1,9 подбора.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики