Юдонис Хаслем: «Все еще хочу играть, я не удовлетворен»

Форвард «Майами» заявил, что не удовлетворен положением дел в своей карьере после поражения от «Бостона» в финале Восточной конференции (3-4).

«Я все еще хочу играть, но в данный момент не получаю того, чего хочу. Так что сейчас самое время сделать паузу, чтобы подумать и разобраться во всем этом», – сказал Хаслем.

9 июня ветерану «Хит» исполняется 41 год. В своем 19-м сезоне НБА Юдонис провел 13 матчей, набирая в среднем 2,5 очка и 1,9 подбора.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики