«Панатинаикос» договорился о контракте с Дерриком Уильямсом

«Панатинаикос» достиг договоренности о подписании 1-летнего контракта с форвардом Дерриком Уильямсом (31 год, 2013 см).
Об этом сообщает инсайдер Джордж Заккас.
Уильямс был выбран под вторым пиком на драфте НБА 2011 года и выступал в лиге на протяжении семи сезонов. В минувшем розыгрыше американец защищал цвета тель-авивского «Маккаби».
В прошедшем сезоне Евролиги баскетболист провел 31 матч, набирая в среднем 9,4 очка и 3,1 подбора.
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