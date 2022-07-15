«Панатинаикос» договорился о контракте с Дерриком Уильямсом

достиг договоренности о подписании 1-летнего контракта с форвардом (31 год, 2013 см).

Об этом сообщает инсайдер Джордж Заккас.

Уильямс был выбран под вторым пиком на драфте НБА 2011 года и выступал в лиге на протяжении семи сезонов. В минувшем розыгрыше американец защищал цвета тель-авивского «Маккаби».

В прошедшем сезоне баскетболист провел 31 матч, набирая в среднем 9,4 очка и 3,1 подбора.

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