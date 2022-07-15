«Панатинаикос» объявил о переходе Нэйта Уолтерса

объявил о переходе (31 год, 193 см).

Контракт рассчитан на сезон-22/23.

Американец присоединится к новому главному тренеру «Пао» Деяну Радоничу, под руководством которого он провел успешный сезон в «Црвене Звезде». В составе сербской команды Уолтерс стал победителем Адриатической лиги. В матчах он набирал 10,9 очка в среднем за игру.

Этим летом американец получил статус свободного агента.

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