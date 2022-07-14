ЦСКА объявил о переходе Марюса Григониса в «Панатинаикос»

официально объявил о переходе атакующего защитника (28 лет, 198 см) в .

«Благодарим Марюса за выступления в форме ЦСКА и желаем удачи на следующих этапах карьеры. Также наш клуб благодарен коллегам из «Панатинаикоса» за сотрудничество и понимание в переговорах о переходе игрока», – говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба.

По информации СМИ, литовец подпишет с греческим клубом контракт на два сезона с опцией игрока на второй год. ЦСКА получит около 250 000 евро отступных за игрока, у которого оставалось два года контракта.

Григонис провел за ЦСКА 26 матчей, набирая в среднем 9,8 очка, 1,1 подбора и 1,9 передачи за 19,2 минуты на паркете. Литовец покинул команду в марте.

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