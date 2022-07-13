«Панатинаикос» заключил соглашение с Нэйтом Уолтерсом

Греческий согласовал условия контракта с разыгрывающим (31 год, 193 см). По информации BasketNews, соглашение рассчитано на один год.

Американец присоединится к новому главному тренеру «Пао» , под руководством которого он провел успешный сезон в . В составе сербской команды Уолтерс стал победителем Адриатической лиги. В матчах он набирал 10,9 очка в среднем за игру.

Этим летом американец получил статус свободного агента.

«Пао» ранее не смог договориться с Ником Калатесом, после чего переключился на поиски другого первого номера.

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