Адвокат Бриттни Грайнер: «Завтра будут предоставляться письменные доказательства. Допрос Бриттни будет позже»

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Адвокат Бриттни Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина уточнила, что допроса баскетболистки в пятницу не будет.

«Сейчас доказательства предоставляет защита, и сегодня был допрос свидетелей защиты. Завтра будут предоставляться письменные доказательства, это стадия уголовного судопроизводства. Допрос Бриттни будет позже. Об этом будет сообщено дополнительно. Процесс продолжается», — заявила Мария.

Сегодня после третьего судебного заседания сообщалось, что суд отложил допрос Грайнер на 10 часов утра пятницы.

Баскетболистка УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

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