Директор УГМК дал положительную характеристику Бриттни Грайнер в ходе выступления в суде

Директор УГМК Максим Рябков в ходе выступления в суде в четверг дал положительную характеристику центровой команды Бриттни Грайнер.

«Директор БК УГМК дал положительную характеристику Бриттни Грайнер в ходе выступления в суде, отметив ее выдающиеся способности как игрока и личный вклад в укрепление командного духа, который позволил команде добиваться наивысших результатов в российской баскетбольной премьер-лиге и в международных соревнованиях на протяжении многих лет», — сообщила адвокат баскетболистки Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры».

В Химкинском суде Московской области проходит третье заседание по делу американской баскетболистки о контрабанде наркотиков. Сегодня суд должен допросить баскетболистку.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

На прошлом судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

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