Допрос американской баскетболистки Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков перенесли на пятницу, сообщает «Матч ТВ».

В четверг в Химкинском суде Московской области прошло третье заседание по делу Грайнер. Суд собирался допросить баскетболистку, однако по просьбе адвокатов спортсменки допрос отложили на 10 часов утра пятницы.

Баскетболистка УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

На прошлом судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

В женской НБА – первая баскетболистка-транс. Лейшиа Кларендон удалила грудь, с женой воспитывает ребенка без объявленного гендера и заправляет в профсоюзе

Две баскетболистки вступили в однополый брак и через три года стали первой семейной парой, завоевавшей титулы Евролиги и женской НБА