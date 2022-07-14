Евгения Белякова – о суде над Бриттни Грайнер: «Надеюсь, что процесс будет закончен скоро и в хорошем русле»

Капитан УГМК Евгения Белякова надеется на скорое и успешное завершение судебного процесса над ее одноклубницей .

«Бриттни была всегда очень хорошей сокомандницей, поэтому наша роль здесь, прежде всего, поддержать ее и быть рядом в такие моменты. Мы очень скучаем по ней, скучаем по ее энергетике.

Была рада ее увидеть, надеюсь, что процесс будет закончен скоро и в хорошем русле», – передает слова Беляковой «Р-Спорт».

В четверг состоялось третье заседание суда по делу Грайнер о контрабанде наркотиков.

Центровая УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

На прошлом судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах». По просьбе адвокатов суд перенес допрос баскетболистки на пятницу.

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Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы