Директор УГМК: «Рассказали суду, какую большую роль Грайнер внесла в развитие российского баскетбола»

Директор УГМК Максим Рябков рассказал детали третьего заседания суда по делу и отметил, что американская баскетболистка хорошо себя чувствует.

«Сегодня мы впервые с февраля увидели нашу баскетболистку. Слава богу, она чувствует себя хорошо и выглядит тоже.

Нашей задачей было рассказать суду о ее характеристике как спортсменки и как человека. Рассказали, какую большую роль она внесла в успехи клуба и в развитие всего российского баскетбола. В том числе благодаря ей мы поднялись в рейтинге Евролиги.

Постарались ответить на те вопросы, которые были у прокурора», – передает слова Рябкова «Р-Спорт».

Центровая УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

На прошлом судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах». По просьбе адвокатов суд перенес допрос баскетболистки на пятницу.

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