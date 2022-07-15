Джинни Басс: «У «Лейкерс» будет конкурентоспособная команда в новом сезоне. Обязаны попасть в плей-офф»

Владелец Джинни Басс поделилась ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«Ответственность за то, чтобы поклонники «Лейкерс» получили продукт, к которому они привыкли, лежит на мне. Они хотят видеть сильную игру в исполнении «Лейкерс». При этом никто не может обещать завоевание чемпионского титула каждый год. Очень сложно найти и собрать воедино все необходимые составляющие, избежать травм и добраться до вершины. Но у вас не будет вообще никакого шанса, если вы не попали на главную вечеринку и не стали участником плей-офф. Мы обязаны пробиться в решающую стадию сезона.

Решение этого вопроса зависит от тренерского штаба и игроков. Мы предоставляем им все элементы, необходимые для достижения успеха.

Я ожидаю, что у нас будет конкурентоспособная команда. Западная конференция сильна, здесь выступают действующие чемпионы «Уорриорз». Отдаю им должное. Они задают стандарт в этой лиге. Это зависит от нас, сможем ли мы составить конкуренцию. Я ожидаю, что мы будем достойным соперником в своей конференции», – сказала Басс.

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