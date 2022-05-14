Леброн сохраняет доверие Джинни Басс

Форвард «Лейкерс» имеет хорошие взаимоотношения с владелицей клуба Джинни Басс.

Как сообщает журналист ESPN, Леброн намерен и дальше вкладываться в «Лейкерс» и считает, что калифорнийская команда значительно улучшит свои результаты в следующем сезоне.

Ранее Басс заявила, что готова на решительные действия из-за неудачного выступления клуба.

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на девятом месте и не попали в плей-офф. Джеймс финишировал третьим в рейтинге лучших бомбардиров с показателями 30,3 очка в среднем за игру.

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