Брайан Уиндхорст: «Леброн считает, что несколько корректировок и здоровье сделают «Лейкерс» конкурентоспособными»

Инсайдер Брайан Уиндхорст заявил, что четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, несмотря на неудачный сезон «Лейкерс», продолжает верить в свою команду.

«Насколько я понимаю, Леброн Джеймс и Джинни Басс спокойны. Несмотря на чувство разочарования от этого сезона, Леброн считает, что несколько корректировок и немного здоровья могут изменить ситуацию, и они снова станут очень конкурентоспособными.

Леброн глубоко вовлечен и хочет быть в , – отметил Уиндхорст.

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