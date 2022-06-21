«Меня тошнит от этого». Алекс Карузо и Кайл Кузма отреагировали на чемпионский парад «Уорриорз»

Атакующий защитник «Чикаго» и форвард «Вашингтона» негативно отреагировали на чемпионский парад «Голден Стэйт» в этом году.

«Меня тошнит от этого парада, если быть честным», – написал Карузо в твиттере.

«У нас даже не было его, черт возьми», – прокомментировал запись Кузма.

Карузо и Кузма были важными игроками «Лейкерс», когда команда выиграла титул в 2020 году. Из-за распространения вируса COVID-19 в тот момент было принято решение не проводить чемпионский парад.

Владелец Джинни Басс обещала провести празднование, как только эпидемиологическая ситуация улучшится, но данное событие до сих пор не произошло.

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