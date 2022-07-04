Джинни Басс: «Кобе Брайант – величайший игрок в истории «Лейкерс»

Владелец Джинни Басс высказала свое мнение о прославленном игроке команды .

«Мне не хватает Кобе. Он мог понять и объяснить все, что я была не в состоянии.

Если честно, то Брайант – величайший игрок в истории «Лейкерс». Он ставил команду выше себя. Если вы цените командные цели выше своих собственных, тогда все встанет на свои места и награды придут», – написала Джинни в твиттере.

Пятикратный чемпион в составе «озерников» трагически погиб в январе 2020 года.

Кобе – наша виртуальная реальность. Никто не давал прочувствовать спорт вот так