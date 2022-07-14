Станислав Еремин: «Без американок российский чемпионат будет менее зрелищным, но это дает шанс нашим баскетболисткам»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что в отсутствие американских баскетболисток российский чемпионат станет менее зрелищным, но россиянки получат хороший шанс проявить себя.

«Если начать сначала, то абсолютно правильно, что задержали эту баскетболистку. Что же касается женской НБА, то они в своей деревне устанавливают свои правила, и им плевать на всех. И нам где-то тоже надо так же себя вести: устанавливать свои правила. Надо защищаться и тоже вводить свои законы.

Российский чемпионат, наверное, будет менее зрелищным, но с другой стороны, это дает шанс нашим баскетболисткам. Второй момент — свято место пусто не бывает: и в Европе, и в Австралии есть игроки достаточно высокого уровня, которые могут приехать на хорошие материальные условия.

Я же считаю, что время с бойкотом против нас нужно использовать, чтобы поднять уровень нашего баскетбола, дать шанс молодым российским игрокам. Это касается как женского, так и мужского баскетбола», — передает слова Еремина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что женская НБА негласно запрещает своим игрокам выступать в России из-за ареста центровой УГМК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков.

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