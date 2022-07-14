Коннер Фрэнкэмп стал игроком «Газиантепа»

Бывший разыгрывающий «Зенита» (26 лет, 185 см) заключил соглашение с турецким . Контракт подписан на один год.

Американец провел большую часть прошлого сезона в «Зените», набирая 7,8 очка и 1,4 передачи в среднем в 17 матчах в Евролиге.

Затем он присоединился к греческому «Промитеасу», за который сыграл всего 8 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 1,8 подбора и 1,8 передачи. Перед началом плей-офф чемпионата Франции Фрэнкэмп перешел в и провел за команду два матча.

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