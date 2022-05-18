Коннер Фрэнкэмп стал игроком французского «Лиможа»

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Разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп стал игроком «Лиможа», который выступает в чемпионате Франции.

Новая команда Фрэнкэмпа заняла четвертое место в регулярном чемпионате и сыграет в 1/4 финала плей-офф против «Дижона», который финишировал пятым.

Американский разыгрывающий провел большую часть сезона в «Зените», набирая 7,8 очка и 1,4 передачи в среднем за 17 матчей в Евролиге.

В конце марта Коннер договорился о расторжении контракта с российским клубом и перешел в греческий «Промитеас», где провел 8 матчей.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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