Коннер Фрэнкэмп стал игроком французского «Лиможа»

Разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп стал игроком «Лиможа», который выступает в чемпионате Франции.
Новая команда Фрэнкэмпа заняла четвертое место в регулярном чемпионате и сыграет в 1/4 финала плей-офф против «Дижона», который финишировал пятым.
Американский разыгрывающий провел большую часть сезона в «Зените», набирая 7,8 очка и 1,4 передачи в среднем за 17 матчей в Евролиге.
В конце марта Коннер договорился о расторжении контракта с российским клубом и перешел в греческий «Промитеас», где провел 8 матчей.
В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?