Коннер Фрэнкэмп стал игроком французского «Лиможа»

Разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп стал игроком , который выступает в чемпионате Франции.

Новая команда Фрэнкэмпа заняла четвертое место в регулярном чемпионате и сыграет в 1/4 финала плей-офф против , который финишировал пятым.

Американский разыгрывающий провел большую часть сезона в , набирая 7,8 очка и 1,4 передачи в среднем за 17 матчей в Евролиге.

В конце марта Коннер договорился о расторжении контракта с российским клубом и перешел в греческий , где провел 8 матчей.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?