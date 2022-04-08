«Промитеас» объявил о подписании Коннера Фрэнкэмпа

Греческий официально объявил о подписании соглашения с бывшим разыгрывающим (26 лет, 185 см). Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее петербургский клуб объявил о о досрочном расторжении контракта с игроком по соглашению сторон.

В конце февраля сообщалось, что американец покинул Россию и вернулся домой в США по семейным причинам, поскольку жена игрока находилась на последнем месяце беременности.

Фрэнкэмп пришел в «Зенит» летом прошлого года. В 8 матчах Лиги ВТБ его статистика составила 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи. В 17 матчах Евролиги он набирал в среднем 7,8 очка, 0,7 подбора, 1,4 передачи.

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»