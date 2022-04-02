Коннер Фрэнкэмп стал игроком «Промитеаса»

Бывший разыгрывающий «Зенита» (26 лет, 185 см) перешел в греческий , сообщает BasketNews.

Ранее российский клуб объявил о о досрочном расторжении контракта с игроком по соглашению сторон.

В конце февраля сообщалось, что американец покинул Россию и вернулся домой в США по семейным причинам, поскольку жена игрока находилась на последнем месяце беременности.

Фрэнкэмп пришел в летом прошлого года. В 8 матчах Лиги ВТБ его статистика составила 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи. В 17 матчах Евролиги он набирал в среднем 7,8 очка, 0,7 подбора, 1,4 передачи.

«В спорте нет никакого импортозамещения». Михаил Терехов — о работе с молодежью и реформе Единой лиги