Коннер Фрэнкэмп перейдет в «Промитеас»

Бывший разыгрывающий (26 лет, 185 см) близок к подписанию соглашения с греческим до конца сезона-2021/22. Сообщение gnomp.gr подтверждают источники Eurohoops.

Сегодня «Зенит» официально объявил о о досрочном расторжении контракта с Фрэнкэмпом по соглашению сторон.

В конце февраля сообщалось, что американец покинул Россию и вернулся домой в США по семейным причинам, поскольку жена игрока находилась на последнем месяце беременности.

Фрэнкэмп пришел в «Зенит» летом прошлого года. В 8 матчах Лиги ВТБ его статистика составила 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи. В 17 матчах Евролиги он набирал в среднем 7,8 очка, 0,7 подбора, 1,4 передачи.

УНИКС уступает ЦСКА 1-е место, «Парма» побеждает конкурентов, «Автодор» — в плей-офф без легионеров. Неделя в Лиге ВТБ