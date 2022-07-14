СМИ не пустили на суд по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер

Химкинский суд Московской области в четверг не пустил представителей СМИ на открытый судебный процесс по делу американской баскетболистки о контрабанде наркотиков, сообщает «Р-Спорт».

Судебное заседание было назначено на 14 июля в 14.00. Судебные приставы отказывались пропускать СМИ ссылаясь на то, что «скоро придет секретарь» со списком журналистов. Заседание началось в отсутствие прессы.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

На прошлом судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах». Сегодня суд собирался допросить баскетболистку.

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