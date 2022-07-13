Адам Сильвер – о Бриттни Грайнер: «Администрация Байдена делает все возможное на данный момент»

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Комиссионер НБА Адам Сильвер, выступая во вторник после заседания Совета управляющих лиги в Лас-Вегасе, подтвердил, что НБА и женская НБА «делают все, что в их силах», чтобы вернуть арестованную в России баскетболистку Бриттни Грайнер домой.

«Я признаю, что администрация президента делает все возможное на данный момент.

Есть несколько серьезных сложных геополитических вопросов. И я уверен, что хотя больше внимания уделяется Бриттни, есть и другие семьи, которые, безусловно, переживают за своих близких, которые против их воли удерживаются в России. Администрации Байдена приходится решать очень сложные вопросы», – сказал Сильвер.

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