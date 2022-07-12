Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны получить Кайри и Дюрэнта, отдав «Нетс» Расса и Дэвиса. Честная сделка»

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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказал свое мнение по возможному обмену звезд «Бруклина» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга.

Аренас считает, что существует простой и выгодный для обеих сторон вариант трейда с участием «Лейкерс».

«Прямо сейчас есть только одна команда, которая может провести этот обмен, потому что там не надо ничего выдумывать и можно обойтись без волокиты. Это «Лейкерс». Прямой обмен: Кайри на Расса, Дюрэнт на Дэвиса. Честная сделка для обеих сторон.

«Бруклин» получит игрока в расцвете сил... В любом случае, это обмен двух звезд на двух звезд. Обе команды могут сказать: «Окей, мы кое-что получили в этом обмене», – заявил Аренас.

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