Марк Стейн: «Уэстбрук будет чувствовать себя неловко в тренировочном лагере «Лейкерс» из-за слухов об Ирвинге»

По словам инсайдера Марка Стейна, разыгрывающий в курсе слухов о его возможном обмене на («Бруклин»), и это может создать напряжение в предсезонном тренировочном лагере команды.

«Расс – человек с сильным духом, и он сделает все возможное, чтобы играть лучше, если так случится, что он останется в команде. Но за пределами площадки он будет чувствовать себя неловко.

Расс слышит все эти слухи о переговорах. Леброн и Кайри очень хотят воссоединиться. Если Ирвинга не обменяют до тренировочного лагеря, и Расс останется в команде, это создаст сложную ситуацию», – сказал Стейн.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов