Дарвин Хэм: «Слухи неизбежны, ценим всех игроков, пока они в команде»

Главный тренер Дарвин Хэм прокомментировал слухи о возможном обмене в на .

«Мы ценим всех игроков. Пока ты в нашей команде, ты с нами. Мы постараемся стать лучше с тем составом, который имеется. В этом вся суть.

Я работаю в лиге 26 лет. За это время не знал ни одного игрока, имя которого не упоминалось бы в слухах об обмене. Что есть, то есть. Такова природа нашего бизнеса.

Я горжусь всеми ребятами в нашей команде. Мы хотим использовать весь их потенциал для достижения конечной цели», – заявил Хэм.

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