Руководители «Лейкерс» и «Нетс» проведут личную встречу во время Летней лиги. Они обсудят обмен Ирвинга

Руководители и «Нетс» собираются провести личную встречу во время Летней лиги в Лас-Вегасе.

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, стороны намерены обсудить вопрос с возможным обменом в калифорнийскую команду разыгрывающего .

Если «Лейкерс» поймут, что далеки от договоренности с , то переключатся на альтернативные варианты с Эриком Гордоном («Рокетс») и Бадди Хилдом («Пэйсерс»).

Ранее сообщалось, что клубы могут провести обмен с участием Ирвинга и , задействовав для осуществления сделки «Сан-Антонио».

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена