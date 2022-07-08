Руководители «Лейкерс» и «Нетс» проведут личную встречу во время Летней лиги. Они обсудят обмен Ирвинга

Руководители «Лейкерс» и «Нетс» собираются провести личную встречу во время Летней лиги в Лас-Вегасе.
Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, стороны намерены обсудить вопрос с возможным обменом в калифорнийскую команду разыгрывающего Кайри Ирвинга.
Если «Лейкерс» поймут, что далеки от договоренности с «Бруклином», то переключатся на альтернативные варианты с Эриком Гордоном («Рокетс») и Бадди Хилдом («Пэйсерс»).
Ранее сообщалось, что клубы могут провести обмен с участием Ирвинга и Расселла Уэстбрука, задействовав для осуществления сделки «Сан-Антонио».
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