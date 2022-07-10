«Нетс» не обменяют Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука, не получив драфт-пики

Теги возможные переходы Лейкерс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, «Бруклин» не обменяет Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука, если «Лейкерс» не добавят компенсацию в виде драфт-пиков первого раунда.

В распоряжении «Лейкерс» есть пики первого раунда драфтов 2027 и 2029 годов.

Также Стейн отмечает, что «Нетс» не будут торопиться с обменом Ирвинга. Клуб намерен в первую очередь организовать сделку с Кевином Дюрэнтом. После этого они перейдут к поиску сделки для Ирвинга.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные