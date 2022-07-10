«Нетс» не обменяют Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука, не получив драфт-пики

По словам инсайдера Марка Стейна, «Бруклин» не обменяет на , если не добавят компенсацию в виде драфт-пиков первого раунда.

В распоряжении «Лейкерс» есть пики первого раунда драфтов 2027 и 2029 годов.

Также Стейн отмечает, что «Нетс» не будут торопиться с обменом Ирвинга. Клуб намерен в первую очередь организовать сделку с . После этого они перейдут к поиску сделки для Ирвинга.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов