Турнир плей-ин станет постоянной частью сезона НБА

Во вторник Совет управляющих НБА утвердит турнир плей-ин в качестве постоянной части будущих сезонов лиги, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер заявлял, что лига обсуждает возможность сохранения турнира плей-ин, который она проводила последние два года.

По итогам регулярного чемпионата команды, занявшие с седьмого по десятое места в обеих конференциях, будут участвовать в мини-турнире, по итогам которого будут определяться еще четыре участника плей-офф.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить