Ричард Джефферсон будет судить вторую четверть матча «Портленд» – «Нью-Йорк»

Бывший игрок НБА, чемпион 2016 года в составе «Кливленда» Ричард Джефферсон выступит в роли арбитра во второй четверти сегодняшнего матча Летней лиги между «Портлендом» и «Нью-Йорком».
Джефферсон, который после завершения спортивной карьеры работает телеведущим на ESPN, посетил судейские семинары Летней лиги НБА в Лас-Вегасе и получил шанс применить полученные знания на площадке.
В перерыве матча Джефферсон присоединится к ведущим, чтобы рассказать о своем опыте.
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