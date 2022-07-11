Ричард Джефферсон будет судить вторую четверть матча «Портленд» – «Нью-Йорк»

Бывший игрок НБА, чемпион 2016 года в составе «Кливленда» выступит в роли арбитра во второй четверти сегодняшнего матча Летней лиги между и .

Джефферсон, который после завершения спортивной карьеры работает телеведущим на ESPN, посетил судейские семинары Летней лиги НБА в Лас-Вегасе и получил шанс применить полученные знания на площадке.

В перерыве матча Джефферсон присоединится к ведущим, чтобы рассказать о своем опыте.

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