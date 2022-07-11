Шакил О′Нил – о «Миннесоте»: «Никто не обыграет эту команду в серии из семи матчей»

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Легендарный центровой Шакил О′Нил в восторге от нового состава «Миннесоты».

«Мне плевать, что вы все говорите. Никто не обыграет эту команду в серии из семи матчей», – написал Шак.

«Тимбервулвс» в межсезонье приобрели у «Юты» французского центрового Руди Гобера в обмен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

Ранее О′Нил неоднократно критиковал Гобера и говорил, что центровой не заслуживает тех денег, которые получает.

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