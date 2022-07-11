Деджонте Мюррэй: «Я даже не думаю, что достиг пика карьеры или близок к этому»

Защитник «Атланты» заявил, что и близко не подошел к пику карьеры.

«Я даже не думаю, что достиг пика карьеры или близок к этому.

Я недавно вернулся после травмы, и люди этого не понимают. Потребовалось много тяжелой работы и самоотверженности. В прошлом сезоне я был здоров и получил шанс управлять командой и стать ее лидером. Я прирожденный лидер», – сказал Мюррэй.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов