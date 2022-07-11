Мэджик Джонсон рассказал, как во время отпуска ему позвонил премьер-министр Греции

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон рассказал, как во время отпуска с женой в Греции ему неожиданно позвонил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

«Для меня было честью и удовольствием получить неожиданный звонок от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который поприветствовал меня в стране и поинтересовался, как проходит мой визит.

Я сказал премьер-министру, что это было потрясающе и моя жизнь изменилась навсегда! Культура, история и еда, все было исключительно! Люди принимали Куки, меня и наших друзей с распростертыми объятиями», – написал Мэджик на своей странице в Twitter.

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Фото: Twitter Мэджика Джонсона.