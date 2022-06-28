Мэджик Джонсон: «Лейкерс» помогут Максу Кристи вырасти, как это было с Карузо и Ривзом»

Прославленный игрок оценил перспективы Макса Кристи, который был выбран калифорнийцами под 35-м номером на драфте-2022.

«Мне очень понравился выбор «Лейкерс» на драфте. Макс Кристи может играть на нескольких позициях, он отлично защищается, у него высокий баскетбольный IQ, хороший бросок. Максу надо стать сильнее и крепче, поработать над ведением.

«Лейкерс» всегда хорошо справлялись с развитием игроков вроде Алекса Карузо или Остина Ривза. Они сделают то же самое с Максом Кристи», – написал Мэджик в твиттере.

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