НБА. Летняя лига. «Сакраменто» – «Орландо», «Хьюстон» против «Оклахомы» и другие матчи

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Сегодня пройдут восемь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

В 23:00 по мск «Орландо» Паоло Банкеро начнет встречу с «Сакраменто». «Хьюстон» Джабари Смита сыграет с «Оклахомой» Чета Холмгрена и Джоша Гидди.

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Филадельфия – Торонто

9 июля. 22:30

Сакраменто – Орландо

9 июля. 23:00

МайамиБостон

10 июля. 0:30

Вашингтон – Детройт

10 июля. 1:00

Юта – Атланта

10 июля. 2:30

Хьюстон – Оклахома 

10 июля. 3:00

Мемфис – Клипперс

10 июля. 4:30

Портленд – Новый Орлеан

10 июля. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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