НБА. Летняя лига. «Сакраменто» – «Орландо», «Хьюстон» против «Оклахомы» и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
В 23:00 по мск «Орландо» Паоло Банкеро начнет встречу с «Сакраменто». «Хьюстон» Джабари Смита сыграет с «Оклахомой» Чета Холмгрена и Джоша Гидди.
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Филадельфия – Торонто
9 июля. 22:30
Сакраменто – Орландо
9 июля. 23:00
Майами – Бостон
10 июля. 0:30
Вашингтон – Детройт
10 июля. 1:00
Юта – Атланта
10 июля. 2:30
Хьюстон – Оклахома
10 июля. 3:00
Мемфис – Клипперс
10 июля. 4:30
Портленд – Новый Орлеан
10 июля. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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