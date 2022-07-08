НБА. Летняя лига. «Чикаго» – «Даллас», «Индиана» встретится с «Шарлотт» и другие матчи

Сегодня семь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
В 23:00 по мск начнется встреча «Чикаго» – «Даллас». «Индиана» Беннедикта Матурина сыграет с «Шарлотт».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Чикаго – Даллас
8 июля. 23:00
Кливленд – Сан-Антонио
9 июля. 0:00
Индиана – Шарлотт
9 июля. 1:00
Милуоки – Бруклин
9 июля. 2:00
Нью-Йорк – Голден Стэйт
9 июля. 3:00
Миннесота – Денвер
9 июля. 4:00
Лейкерс – Финикс
9 июля. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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