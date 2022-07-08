НБА. Летняя лига. «Чикаго» – «Даллас», «Индиана» встретится с «Шарлотт» и другие матчи

Сегодня семь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

В 23:00 по мск начнется встреча – «Даллас». «Индиана» Беннедикта Матурина сыграет с «Шарлотт».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Чикаго – Даллас

8 июля. 23:00

–

9 июля. 0:00

Индиана – Шарлотт

9 июля. 1:00

Милуоки –

9 июля. 2:00

Нью-Йорк – Голден Стэйт

9 июля. 3:00

Миннесота – Денвер

9 июля. 4:00

– Финикс

9 июля. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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