НБА. Летняя лига. «Оклахома» сыграет с «Филадельфией», «Орландо» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча Летней лиги НБА.

В Солт-Лейк-Сити «Оклахома» Чета Холмгрена сыграет с «Филадельфией». В Лас-Вегасе «Орландо» Паоло Банкеро встретится с «Хьюстоном» Джабари Смита.

лига

Юта

– Оклахома

8 июля. 1.00

Юта – Мемфис

8 июля. 3.00

Лас-Вегас

Орландо –

8 июля. 5.00

–

8 июля. 7.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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