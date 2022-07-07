НБА. Летняя лига. «Оклахома» сыграет с «Филадельфией», «Орландо» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча Летней лиги НБА.
В Солт-Лейк-Сити «Оклахома» Чета Холмгрена сыграет с «Филадельфией». В Лас-Вегасе «Орландо» Паоло Банкеро встретится с «Хьюстоном» Джабари Смита.
Летняя лига
Юта
Филадельфия – Оклахома
8 июля. 1.00
Юта – Мемфис
8 июля. 3.00
Лас-Вегас
Орландо – Хьюстон
8 июля. 5.00
Детройт – Портленд
8 июля. 7.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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