НБА. Летняя лига. «Сакраменто» сыграет с «Индианой», «Лейкерс» встретятся с «Шарлотт» и другие матчи

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Сегодня пройдут восемь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

«Сакраменто» сыграет с «Индианой», «Лейкерс» встретятся с «Шарлотт».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Сакраменто – Индиана

10 июля. 22.00

Бруклин – Филадельфия

10 июля. 22.30

Нью-Йорк – Чикаго

11 июля. 0.00

Финикс – Вашингтон

11 июля. 0.30

Кливленд – Денвер

11 июля. 2.00

Сан-Антонио – Голден Стэйт

11 июля. 2.30

Мемфис – Миннесота

11 июля. 4.00

Лейкерс – Шарлотт

11 июля. 4.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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