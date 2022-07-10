НБА. Летняя лига. «Сакраменто» сыграет с «Индианой», «Лейкерс» встретятся с «Шарлотт» и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Сакраменто» сыграет с «Индианой», «Лейкерс» встретятся с «Шарлотт».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Сакраменто – Индиана
10 июля. 22.00
Бруклин – Филадельфия
10 июля. 22.30
Нью-Йорк – Чикаго
11 июля. 0.00
Финикс – Вашингтон
11 июля. 0.30
Кливленд – Денвер
11 июля. 2.00
Сан-Антонио – Голден Стэйт
11 июля. 2.30
Мемфис – Миннесота
11 июля. 4.00
Лейкерс – Шарлотт
11 июля. 4.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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