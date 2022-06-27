Хавьер Паскуаль: «Сергей Торопов прекрасно понимает игру, хорошо чувствует себя на обоих концах площадки»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Сергей Торопов Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль доволен подписанием двухлетнего контракта с российским форвардом Сергеем Тороповым.

«Очень рады, что Сергей присоединится к нам в следующем сезоне.

Он прекрасно понимает игру, хорошо чувствует себя на обоих концах площадки. Мы верим, что он легко адаптируется к нашей игровой и клубной философии», – передает слова тренера официальный сайт «Зенита».

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