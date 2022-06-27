Хавьер Паскуаль: «Сергей Торопов прекрасно понимает игру, хорошо чувствует себя на обоих концах площадки»

Главный тренер «Зенита» доволен подписанием двухлетнего контракта с российским форвардом .

«Очень рады, что Сергей присоединится к нам в следующем сезоне.

Он прекрасно понимает игру, хорошо чувствует себя на обоих концах площадки. Мы верим, что он легко адаптируется к нашей игровой и клубной философии», – передает слова тренера официальный сайт «Зенита».

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