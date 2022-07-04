«Зенит» подписал контракт с Артемом Клименко

объявил о переходе в команду центрового (28 лет, 214 см).

Соглашение с российским центровым рассчитано на 2 года.

Предыдущие четыре сезона Клименко провел в УНИКСе. В 2019 году был выбран на Матч всех звезд Лиги ВТБ.

Средние показатели в лиге ВТБ в сезоне-21/22: 4,4 очка (60,7% двухочковых, 60% штрафных), 2,3 подбора и 0,4 передачи в среднем за 10 игровых минут.

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